قدّم القنصل الأمريكي في جدة فارس أسعد، كامل شكره إلى قيادة المملكة على جهودها في إجلاء العالقين من السودان.
وقال “أسعد” خلال لقائه المذاع على قناة ” الإخبارية”: إن مواطني الولايات المتحدة بالخارج على رأس أولوياتها؛ ولذلك نشكر أصدقاءنا في المملكة على تلك الجهود.”
وأضاف:” أتقدم بالشكر الجزيل للقيادة السعودية على نقلها رعايانا من السودان إلى جدة”، لافتًا أن جميع الإجراءات التي تشرف عليها المملكة قوية ومُحكمة.
فيديو | القنصل الأميركي في جدة فارس أسعد: نقدم شكرنا الجزيل للقيادة السعودية على نقلها رعايانا من السودان إلى جدة وكل الإجراءات التي تشرف عليها المملكة قوية ومُحكمة #الإخبارية pic.twitter.com/v0pQlkEzBd
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 24, 2023
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