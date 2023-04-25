قدّم القنصل الأمريكي في جدة فارس أسعد، كامل شكره إلى قيادة المملكة على جهودها في إجلاء العالقين من السودان.

وقال “أسعد” خلال لقائه المذاع على قناة ” الإخبارية”: إن مواطني الولايات المتحدة بالخارج على رأس أولوياتها؛ ولذلك نشكر أصدقاءنا في المملكة على تلك الجهود.”

وأضاف:” أتقدم بالشكر الجزيل للقيادة السعودية على نقلها رعايانا من السودان إلى جدة”، لافتًا أن جميع الإجراءات التي تشرف عليها المملكة قوية ومُحكمة.