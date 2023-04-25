ظهرت مجندة سعودية من منسوبات وزارة الدفاع وهي تحتضن طفلاً صغيرًا قادماً على متن سفينة الإجلاء السعودية من السودان إلى جدة، في صورة رائعة بيّنت أسمى معاني الرحمة والإنسانية.

وانتشرت الصورة التي ظهرت فيها المجندة حاملة الصغير، أثناء ترتيب عمليات إجلاء الرعايا الواصلين من السودان على خلفية المعارك التي تدور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي وانشغل بها الناشطون .

ولقت الصورة إعجابًا ملفتًا من المشاركين وسط ثناء كبير لما قامت به المجندة من عمل إنساني.

يُذكر أن وزارة الخارجية قد أعلنت الاثنين، أن المملكة أجلت 356 شخصاً من 26 جنسية من السودان منذ بداية عمليات الإجلاء.