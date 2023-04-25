أعرب مواطن عن كامل سعادته بعد عودته لأرض الوطن ضمن عملية الاجلاء السعودية من السودان.

وأشار بكل فخر إلى الإجراءات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للمواطنين السعوديين وغير السعوديين .

وفال :” شكرًا شكرًا لحكومتنا السعودية .. فعلا الواحد يفتخر بكونه سعودي .” بحسب قناة الإخبارية.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت الاثنين، أن المملكة أجلت 356 شخصاً من 26 جنسية من السودان منذ بداية عمليات الإجلاء.