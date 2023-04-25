أعربت مواطنتان ليبيتان عن فرحتهن عند وصولهن للمملكة ضمن عملية الإجلاء السعودية من السودان.

وقالت إحدى المواطنتات:” وصلنا اليوم السعودية بسلام ونحب نعيد على المملكة وأهلها ونشكر قيادتها”.

وأضافت الأخرى ” أحب أطمن أهلي إنني بخير والحمد لله وكذلك كل الجالية الليبية بخير وكان استقبال المملكة لنا رائع جدا ونقدم خالص شكرنا للمملكة وقيادتها”.