أعربت مواطنتان ليبيتان عن فرحتهن عند وصولهن للمملكة ضمن عملية الإجلاء السعودية من السودان.
وقالت إحدى المواطنتات:” وصلنا اليوم السعودية بسلام ونحب نعيد على المملكة وأهلها ونشكر قيادتها”.
وأضافت الأخرى ” أحب أطمن أهلي إنني بخير والحمد لله وكذلك كل الجالية الليبية بخير وكان استقبال المملكة لنا رائع جدا ونقدم خالص شكرنا للمملكة وقيادتها”.
فيديو | مواطنتان ليبيتان تعبران عن فرحتهن عند وصولهن للسعودية ضمن عملية الإجلاء السعودية من السودان #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/z5LtQH7Kd5
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 24, 2023
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