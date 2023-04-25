علّق نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، على متابع على “تويتر” طلب منه وأخيه جمال مبارك أن يترشح أحدهما في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تعقد في عام 2024.

ويُشار إلى أن المتابع قال : “السيد علاء مبارك والسيد جمال مبارك المحترمان .”

وأضاف:” أتمنى أن يترشح أحدكما في الانتخابات الرئاسية القادمة.. الشعب يحبكم ويناديكم وعائلة الرئيس مبارك هي الأفضل لقيادة مصر ولو كان الأمر بيدي كنت سأعلن عائلة مبارك عائلة ملكية لمصر”.

ورد علاء مبارك قائلا:ً “الله يخليك ولك كل الاحترام والتقدير.. أستاذ سامح بس في كلام مينفعش يتقال وبالأسلوب ده.. فلا داعي لهذا الكلام دلوقتي، تحياتي لك”.

والجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية ستعقد خلال عام 2024، بعد موافقة مجلس النواب على تعديل تشريعي بمد بقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في منصبه حتى العام المقبل، مع السماح بترشحه لفترة جديدة مدتها 6 سنوات.