أكد سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لغوغل وAlphabet، يوم الأحد، إن الذكاء الاصطناعي (AI) سيؤثر قريبا على “كل منتج من منتجات كل شركة.

وقال بيتشاي في حديثه لشبكة التلفزيون الأمريكية CBS: “نحن بحاجة إلى التكيف مع ذلك كمجتمع”.

وأضاف أن نمو الوظائف واستدامتها سيتعطلان بالنسبة للصناعات التي تعتمد على ما أشار إليه بـ “عمال المعرفة”، مثل الكتّاب والمحاسبين – وحتى المهندسين الذين صمموا البرمجيات.

وتابع :” ليس للشركة أن تقرر. لهذا السبب أعتقد أن تطوير هذا لا يجب أن يشمل فقط المهندسين ولكن علماء الاجتماع وعلماء الأخلاق والفلاسفة وما إلى ذلك”. ووفقا لبيتشاي، لا يزال هناك “صندوق أسود” في الذكاء الاصطناعي “لا نفهمه تماما”.

يُذكر أن اغوغل “روبوت الدردشة” للذكاء الاصطناعي، Bard، الشهر الماضي. وجاء ذلك بعد ظهور برنامج ChatGPT عبر الإنترنت من OpenAI في عام 2022، والذي حظي بدعاية كبيرة لقدرته على إعداد أوراق أكاديمية وكتابة مقاطع نثرية معقدة ومفصلة بلغة تشبه لغة الإنسان، من بين أدوات أخرى.