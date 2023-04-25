تعرض أحد مشاهير “يوتيوب” لانتقادات بسبب قيامه بحيلة يسخر فيها من رجل بلا مأوى في لوس أنجلوس من خلال تناول وجبة برغر أمامه.

وسأل مشهور يوتيوب تريفون سيلارز خلال مقطع فيديو يصوره؛ متشردا في موقف للسيارات عما إذا كان يريد تناول وجبة قبل شراء واحدة له، متظاهرًا بتقديمها له ثم تناولها أمامه، ما أثار موجة من الغضب و الانتقاد

وانتشر الفيديو بشكل كبير، حيث وصف المتداولون صانع المحتوى بشخص “بلا قلب” و”قاسي” و”مريض” خاصة بعدما أكد له الشخص المتشرد بأنه جائع ليتظاهر اليوتيوبر بأنه يقدم الوجبة له ثم يتناولها هو ويأكلها.