ذكر برنامج حساب المواطن أبرز شروط التسجيل والتقدم بطلبات الانضمام للحصول على دعم البرنامج.

وأوضح البرنامج أنه يمكن للفرد المستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدّم بالطلب، وتتضمن (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد، أو تعريف سكن من قطاع عسكري – حكومي – خاص)،

وجاء ذلك رداً على استفسار أحد المستفيدين حول إمكانية تسجيل الطالب الجامعي الميم بسكن الكلية كشخصٍ مستقل.

وأفاد بأنه في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة إلى إرفاق مستند.