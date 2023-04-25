رفعت مجموعة بي واي داي الصينية الستار عن سيارة كهربائية صغيرة جديدة في معرض شانغهاي 2023 للسيارات باسم “سيجل” Seagull، وهو اسم يعني بالعربية طائر النورس.

وفتحت باي واي دي باب الطلب على السيارة هذا الأسبوع واستلمت 10,000 حجز مسبق في أول 24 ساعة بعد تدشينها الرسمي.

وقالت بي واي دي أن “سيجل” هي السيارة الكهربائية الأرخص للعلامة حتى الآن، بسعر يبدأ من 11,400 دولار فحسب في السوق الصيني، ما يعادل 43 ألف ريال تقريباً، ما يفسر الطلبات السريعة عليها.

وجاءت السيارة بمصابيح أمامية LED وشريط ضوئي LED ممتد بعرض الخلفية، وفي المقصورة نرى لوحة عدادات 5 إنش وشاشة معلومات ترفيهية 12.8 إنش، ومقود رياضي مسطح من الأسفل، وشاحن لاسلكي للجوال، وحوامل للأكواب.