أفاد خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق بأن فصول السنة لدى العرب تمثلت بالشتاء والصيف، وارتبطت شهورهم بمواسمهم بين رمضان من رمض الأرض، وشوال لأن الناقة تشول بذيلها، وربيع الأول والآخر “الربيع”، وجمادى الأولى والآخرة “الشتاء”.

وقال الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر:” أن العرب كانوا يسمون الخريف السابق للشتاء بـ”ربيع الأول”، ويسمون الربيع اللاحق للشتاء بـ”ربيع الآخر”.

وأضاف:” أنه في فترة من الفترات تلاعب العرب وجعلوا ربيع الأول بجانب ربيع الآخر “النسيء” وحينما ظهر الإسلام أبطل عليهم هذا.”

وتابع:” الشهور العربية “قمرية الحركة” و”موسمية التسمية”، وكان العرب يجعلون أعيادًا لهم خارج نسق التقويم، ومع قيام الإسلام بتحريم النسيء خرجت الشهور عن مسمياتها الفصلية، فأصبح رمضان يحل في أي من فصول الشتاء والصيف والربيع والخريف.”