انتشرت في الهند ظاهرة تعقيم النساء داخل العيادات الخاصة، وهي الطريقة التي تستخدمها الأسر لمحاولة تنظيم النفقات والمصروفات اليومية للأسر الفقيرة.

وتستغرق عملية التعقيم هذه التي لا تخلو من الأخطار في الهند، نحو خمسين دقيقة.

وستصبح الهند الدولة الكبرى من حيث عدد السكان، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة الصادرة الأسبوع الماضي.

وكانت الهند أول بلد يتبنى تنظيم الأسرة كسياسة رسمية في عام 1952، لكن بعد حملة تعقيم الذكور التي لم تلقَ استحساناً في السبعينات، تحول التركيز إلى تعقيم الإناث.