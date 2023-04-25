تنطلق اليوم الثلاثاء إجراءات المحاكمة المدنية في الدعوى التي تقدّمت بها الصحافية الأمريكية إي جين كارول في حق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وتتهمه فيها باغتصابها خلال تسعينيات القرن الماضي.

وتبدأ اليوم عملية اختيار هيئة المحلفين للنظر في القضية التي تتهم فيها كارول الرئيس السابق بالاعتداء عليها في متجر في مدينة نيويورك، والتشهير بها.

ويُذكر أن ترامب قد مثل خلال الشهر الجاري أيضا أمام المحكمة في قضايا جنائية مرتبطة بدفع أموال إلى نجمة أفلام إباحية سابقة لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 التي فاز بها على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.