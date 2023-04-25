كشفت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، وحائل.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة كالتالي:

– مشغل معدات (الدمام): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الكيمياء، الميكانيكا، الكهرباء، الإلكترونيات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس أول/ التحسين المستمر (حائل): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية.

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 إبريل 2023م، من خلال: هنـــــــــــا