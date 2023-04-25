أشاد مستشار الدبلوماسية العامة فيصل الحويل، بدور المملكة في إجلاء رعاياها ورعايا بعض الدول من السودان، وذلك في ظل العمليات العسكرية التي تشهدها البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال الحويل خلال مداخلة هاتفية على الإخبارية:” أن تقوم المملكة بإجلاء هذا العدد من المواطنين والرعايا بهذا الشكل السلس، هذا أمر مهم وكبير”، خاصة في ظل العمليات العسكرية الصعبة داخل السودان.

وأضاف: “ أن بعض الدول صرحت بصعوبة إجلاء مواطنيها من السودان في الوقت الذي سخرت المملكة إمكاناتها لإجلاء مواطنيها ومواطني الدول الشقيقة والصديقة.”

كما أنه أُشيد بدور سفارة المملكة في السودان والقوات البحرية الملكية، في إجلاء الرعايا من السودان، مؤكدًا أن المملكة لديها فريق دبلوماسي على قدر عالي من الاحترافية.