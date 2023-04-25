استطاعت مؤثرة، يتابعها في TikTok أكثر من 230 ألفا من التيكتوكيين، من استدراج عشيق لوالدتها، يصغرها سنًا، إلى كمين انتهى بقتله، بعد أن هدد بنشر فيديو جنسي يفضح علاقته بأمها البالغة 46 عامًا.

قضى بالكمين ساقب حسين وصديقه Mohammed Hashim Ijazuddin البالغ 21 كحسين، وهو مثله أيضا من بلدة Banbury البعيدة في مقاطعة Oxfordshire بجنوب إنجلترا أكثر من 120 كيلومترا عن لندن، بعد إجبار سيارة كان عز الدين يقودها، طراز Skoda على الخروج من الطريق، فاصطدمت بشجرة واشتعلت فيها النار، ولفظ الاثنان أنفاسهما الأخيرة متفحمين، وفقًا للمدعين العامين.

وقيل لمحكمة “ليسيستر” أن مهاجمين يرتدون الأقنعة طاردوا سيارة الصديقين، وفقًا لما توصل إليه تحقيق الشرطة في الحادث الذي كشف عن قصة حب وهوس وابتزاز، وانتهى في النهاية بالقتل بدم بارد بعد أن كانت الأم، على علاقة مع حسين بشكل متقطع طوال 3 سنوات.

وعندما قررت إنهاءها، فلم يقبل العاشق الولهان وبدأ بابتزازها، والتهديد بإخبار زوجها وأبنائها عن علاقته بها، ونشر مقاطع فيديو وصور جنسية فاضحة الطراز سجلها في هاتفه المحمول دون أن علمها، فاستعانت الأم بإبنتها للقضاء عليه.

والجدير بالذكر أنه قبل لحظات من مقتله، أجرى حسين، وهو باكستاني الأصل مكالمة على الرقم 999 للشرطة وطلب النجدة وقال: “إنهم يحاولون قتلي. يحاولون قتلي. لقد صدمت للتو على الطريق”، ثم تابع يستغيث: “من فضلك، أنا أتوسل إليك ثم علا صراخه وانقطع الاتصال فجأة عند سماع صوت الاصطدام.