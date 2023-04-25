سلطت شبكة سي إن إن الأمريكية، الضوء على الذهب الأخضر في المملكة العربية السعودية، وهو المصطلح الذي تعرف به حبوب بن الخولاني في منطقة جازان.

وذكر التقرير: “في مزرعته التي يبلغ عمرها 100 عام في جبال جيزان بالمملكة، يحافظ حسن المالكي على تقليد زراعة حبوب بن الخولاني، وهو نشاط معترف به ضمن قائمة التراث الثقافي لليونسكو، وتُعتبر قهوة الخولاني مصدر فخر لهذه المنطقة، حيث يُعتزّ بها لمذاقها القوي ورائحتها المميزة”.

وأشار التقرير إلى أنه بينما تستمر عائلة المالكي في زراعة هذه القهوة المميزة، من المنتظر أن تجذب نكهاتها التاريخية عشّاق القهوة، ليس في السعودية فقط، بل في جميع أنحاء العالم.

وقال المالكي: يُصنف البن الخولاني على أنه الأجود في جميع أنحاء العالم، كما أنه يتميز بالرائحة القوية والطعم القوي أيضًا، وهو من فئة الأرابيكا.

ولفت إلى أن منطقة جازان تعتبر عاصمة القهوة في السعودية، ومن الزراعة والتحصيل إلى التحميص، هذه العملية تُعد بمثابة رحلة حب متوارثة عبر الأجيال.