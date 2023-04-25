أعلنت شركة بيكر هيوز “Baker Hughes”، المتخصصة في الخدمات الصناعية والطاقة وحقول النفط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.

وأوضحت أن العمل سيكون بفروع الشركة في المملكة في كل من الظهران، والدمام، والرياض، والجبيل.

وحددت الشركة ، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني ميكانيكي (الظهران).

– فني مُجمع تصنيع/ الرفع الاصطناعي (الدمام).

– أخصائي دعم فني رئيسي (الدمام).

– أخصائي هندسة الالتزام بالجودة (الدمام).

– مدير المبيعات الإستراتيجية (الرياض).

– فني مختبر (الجبيل).

– مدير مشروع (الدمام).

وأشارت الشركة ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 إبريل 2023م من خلال الدخول على الرابط التالي: (هـــــــــــــــــــــــــــــــــــنا )