أعلن لاعبو نادي توتنهام في بيان رسمي، عن تعويض تكلفة تذاكر المشجعين الذين سافروا إلى مدينة نيوكاسل، عقب هزيمتهم بنتيجة (6-1)، لحساب الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء في بيان اللاعبين: “كفريق، نتفهم إحباطكم وغضبكم. نحن نعلم أن الكلمات لا تكفي في مثل هذه المواقف. هزيمة مثل هذه تؤلمكم. نحن نقدر دعمكم، داخل ديارنا وخارجها”.

وتابع: “مع وضع ذلك بعين الاعتبار، نود أن نعوض المشجعين بتكلفة تذاكر الحضور في ملعب سانت جيمس بارك. نعلم أن هذا لن يغير ما حدث يوم الأحد الماضي”.

يُشار إلى أن توتنهام أقال مدربه المؤقت كريستيان ستيليني، أمس الإثنين، بعد تعرضه لهزيمة مدوية أمام نيوكاسل، بنتيجة 6-1، أول أمس الأحد.