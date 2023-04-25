أعلنت المؤسسة العامة للري عبر حسابها الرسمي بمنصة تويتر، فتح التقديم لشغل وظائف شاغرة (رجال/نساء) لحملة الدبلوم و البكالوريوس؛ في مختلف التخصصات.
وأوضحت المؤسسة أن التخصصات المطلوبة هي:
– المالية.
– القانون.
– التسويق.
– الاقتصاد.
– المحاسبة.
– إدارة الجودة.
– إدارة الأعمال.
– إدارة المخاطر.
– إدارة سلسلة الإمداد.
– الموارد البشرية.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– نظم معلومات إدارية.
– الحاسب الآلي.
– نظم معلومات الحاسب.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– هندسة البرمجيات.
– التخصصات الزراعية.
– تخصصات المياه والبيئة.
– الهندسة المدنية.
– هندسة السلامة.
– الهندسة الزراعية.
– الهندسة الصناعية.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة الكهربائية.
– الهندسة الإلكترونية.
– الهندسة الإنشائية.
– الهندسة البيئية.
– كافة تخصصات الهندسة الأخرى.
– مختبرات.
– الكيمياء.
وحددت المؤسسة الوظائف الشاغرة:
1- أخصائي امن البنية التقنية.
2- أخصائي استمرارية الأعمال.
3- أخصائي ارتباطات حكومية.
4- أخصائي تخطيط المشاريع التقنية.
5- أخصائي تنفيذ المشاريع.
6- أخصائي جودة.
7- أخصائي نظم وقواعد البيانات.
8- أخصائي حوكمة وتخطيط.
9- أخصائي تحليل اعمال (وظيفتان).
10- أخصائي دراسات وابحاث.
11- مدير مشروع (وظيفتان).
12- مهندس مشروع.
13- مشرف تخطيط المشاريع والتقارير.
14- مهندس تصميم.
15- مهندس زراعي.
16- مهندس سلامة.
17- مهندس مراقبة جودة.
18- مهندس صيانة (وظيفتان).
19- مهندس بيئي.
20- أخصائي تسويق الاستثمارات.
21- أخصائي سياسات وتعرفة.
22- أخصائي مخاطر.
23- أخصائي مناقصات.
24- أخصائي مواهب.
25- أخصائي تدريب وتطوير.
26- مدقق عقود أول.
27- مراقب تكاليف أول.
28- فني مختبر.
29- مهندس أنظمة تحكم.
ولفتت المؤسسة إلى أن التقديم يبدأ من اليوم الثلاثاء ٥ شوال 1444هـ الموافق 25 أبريل 2023م لمدة 10 أيام، عبر الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للري: ( اضغط هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا )
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