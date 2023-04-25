أعلنت المؤسسة العامة للري عبر حسابها الرسمي بمنصة تويتر، فتح التقديم لشغل وظائف شاغرة (رجال/نساء) لحملة الدبلوم و البكالوريوس؛ في مختلف التخصصات.

وأوضحت المؤسسة أن التخصصات المطلوبة هي:

– المالية.

– القانون.

– التسويق.

– الاقتصاد.

– المحاسبة.

– إدارة الجودة.

– إدارة الأعمال.

– إدارة المخاطر.

– إدارة سلسلة الإمداد.

– الموارد البشرية.

– علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب.

– نظم معلومات إدارية.

– الحاسب الآلي.

– نظم معلومات الحاسب.

– علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– هندسة البرمجيات.

– التخصصات الزراعية.

– تخصصات المياه والبيئة.

– الهندسة المدنية.

– هندسة السلامة.

– الهندسة الزراعية.

– الهندسة الصناعية.

– الهندسة الميكانيكية.

– الهندسة الكهربائية.

– الهندسة الإلكترونية.

– الهندسة الإنشائية.

– الهندسة البيئية.

– كافة تخصصات الهندسة الأخرى.

– مختبرات.

– الكيمياء.

وحددت المؤسسة الوظائف الشاغرة:

1- أخصائي امن البنية التقنية.

2- أخصائي استمرارية الأعمال.

3- أخصائي ارتباطات حكومية.

4- أخصائي تخطيط المشاريع التقنية.

5- أخصائي تنفيذ المشاريع.

6- أخصائي جودة.

7- أخصائي نظم وقواعد البيانات.

8- أخصائي حوكمة وتخطيط.

9- أخصائي تحليل اعمال (وظيفتان).

10- أخصائي دراسات وابحاث.

11- مدير مشروع (وظيفتان).

12- مهندس مشروع.

13- مشرف تخطيط المشاريع والتقارير.

14- مهندس تصميم.

15- مهندس زراعي.

16- مهندس سلامة.

17- مهندس مراقبة جودة.

18- مهندس صيانة (وظيفتان).

19- مهندس بيئي.

20- أخصائي تسويق الاستثمارات.

21- أخصائي سياسات وتعرفة.

22- أخصائي مخاطر.

23- أخصائي مناقصات.

24- أخصائي مواهب.

25- أخصائي تدريب وتطوير.

26- مدقق عقود أول.

27- مراقب تكاليف أول.

28- فني مختبر.

29- مهندس أنظمة تحكم.

ولفتت المؤسسة إلى أن التقديم يبدأ من اليوم الثلاثاء ٥ شوال 1444هـ الموافق 25 أبريل 2023م لمدة 10 أيام، عبر الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للري: ( اضغط هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا )