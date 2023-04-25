استدعى البولندي ماسيج سكورزا، مدرب فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني الأول لكرة القدم، 31 لاعباً للسفر إلى الرياض استعداداً لمواجهة الهلال، يوم السبت، على استاد الملك فهد الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022-2023.

وكشف النادي الياباني عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، موقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، عن القائمة التي ستغادر إلى الرياض، حيث ضمت 31 لاعباً من بينهم محترفي الفريق الأجانب بقيادة المهاجم الإسباني خوسيه كانتي، والسويدي ديفيد موبيرج، والهولندي بريان لينسين، إضافة إلى المدافع النرويجي ماريوس هويبراتين والدنماركي ألكسندر شولز.

كما ضمت قائمة أوراوا أيضاً مجموعة من اللاعبين المحليين، وعلى رأسهم المهاجم المخضرم شينزو كوروكي، والمدافع هيروكي ساكاي، والمهاجم توشيكي تاكاهاشي، والجناح تاكاهيرو سكينيي.