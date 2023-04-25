أعرب مواطن عائد من السودان على متن سفينة جلالة الملك “ينبع” عن فخره بكونه سعودي مؤكداً أن الجواز السعودي هو أقوى جواز في العالم.

وقال المواطن لقناة الإخبارية لحظة وصوله إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة وهو يمسك علم المملكة وجواز سفره في يده : ” أقوى جواز في العالم هذا الوطن أقوى جواز في العالم، اللي يحمل هالجواز لا يخاف على عمره أبد” .

ووصل أمس 10 مواطنين و189 شخصاً من رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة إلى جدة بعد عملية إجلاؤهم من السودان من خلال سفينة جلالة الملك “ينبع”، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 356 شخصاً (101 مواطن سعودي، و255 شخصاً ينتمون لـ 26 جنسية).