حث مجلس كرة القدم التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، على مزيد من الايضاحات بشأن قانون لمسة اليد، وأوصى بتغييرات استعداداً للموسم المقبل، بعد عقد اجتماعه الأول في نيون بمقر الاتحاد القاري.

وتمت الموافقة على تشكيل المجلس، الذي يضم مدربين مثل كارلو أنشيلوتي وجوزيه مورينيو، إضافة إلى لاعبين سابقين مثل باولو مالديني ولويس فيجو، من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لإعطاء آراء مستقلة حول الموضوعات المتعلقة بكرة القدم.

وصدرت هذا الأسبوع توصيات بعد مناقشة قانون لمسة اليد، وتحديداً الجانب الذي ينص على أنه ليس كل لمس للكرة بالذراع أو اليد تعتبر مخالفة.

كما قال المجلس إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاتصال بهيئة صياغة قوانين اللعبة المتمثلة في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعديل قانون طرد اللاعبين بسبب قرارات تتعلق بلمسة اليد.

واقترح المجلس التابع للاتحاد الأوروبي للعبة أنه لا ينبغي طرد اللاعب لمنعه فرصة للتسجيل إلا إذا لمس الكرة بيده أو ذراعه «عمداً وعن قصد».

وأضاف: «في حالة وقوع مخالفات أخرى في لمسة يد، يجب تحذير اللاعبين فقط».