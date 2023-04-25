تعجب الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، من ممارسة لاعب النصر أندرسون تاليسكا لموهبة الغناء بعد التعاقد مع النصر تحديدا في حال لم يكن الحال كذلك مع الأندية التي لعب بصفوفها سابقا.

ونشر الصرامي صورة تاليسكا معلقا: “الغناء والطرب والسهر! الرياضة والسهر لا يجتمعان”، مضيفا: “فهل كان تاليسكا مغنياً عندما كان محترفاً في بنفيكا البرتغالي، وغوانزهو الصيني، فناربخشة التركي”.

وتابع: “أم أن موهبة الغناء لم تظهر إلا بعد احترافه في النصر”، مستكملا: “سعود بن عبدالعزيز بن محمد الصرامي عفا الله عنه يتساءل؟”.

يذكر أنه تم تخصيص استديو جديد في منزل أندرسون تاليسكا مع فرقته ليتمكن من إنتاج أغنياته.