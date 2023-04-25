حذرت السفارة الهندية بالرياض من عدد من مواقع التأشيرات الوهمية التي تعمل على الإنترنت، والتي تدّعي تقديم خدمات التأشيرات الإلكترونية للراغبين في السفر إلى الهند.

ودعت السفارة المتقدمين للحصول على التأشيرة لاستخدام الموقع الإلكتروني الرسمي والوحيد للتأشيرة الإلكترونية: من هـــــــــــــــــــــــــــــــنا وعدم التقديم عن طريق أي مواقع أخرى مطلقاً؛ لأنها لا تنتمي للحكومة الهندية.

وأوصت السفارة بعدم التعامل مع المواقع المزيفة؛ ومن أبرزها:

e-touristvisaindia.com

e-visaindia.com

indiavisa.org.in

evisaindia.com

online-visaindia.com

https://www.evisaindia.org

https://www.visatoindia.org

https://www.india-visa-gov.in

https://www.indianevisaservice.org

https://www.evisa-india-online.com