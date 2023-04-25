أعلنت منظمة الصحة العالمية إنهاء خدمة أحد كبار مديريها بتهمة “سوء السلوك الجنسي”، بعد تحقيق بناء على شكوى من طبيبة بريطانية مبتدئة، واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارسيا بول، في ردها على الحادثة: “تم فصل تيمو واكانيفالو من منظمة الصحة العالمية بعد اكتشاف سوء السلوك الجنسي ضده وبعد اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه”.

وأشارت في بيان: “سوء السلوك الجنسي من أي نوع أمر غير مقبول من أي شخص يعمل مع منظمة الصحة العالمية، سواء كان موظفا أو استشاريا أو من الشركاء”.

وأضافت أن “بإمكان واكانيفالو الطعن على قرار فصله داخليا أمام منظمة الصحة العالمية وأنه إذا لم يتم قبوله بإمكانه الطعن أمام لجنة تحكيم في منظمة العمل الدولية”.