قال القانوني الرياضي، أحمد الشيخي، إن نادي النصر انضم لقائمة الأندية الممنوعة من التسجيل بسبب عدم الالتزام؛ وذلك لعدم دفع المبالغ المحكوم بها للمدرب السابق للفريق روي فيتوريا ومساعديه رغم انتهاء المهلة المحددة.

وأكد “الشيخي”، عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن نادي النصر سينضم بذلك لقائمة الأندية أخرى من ضمنها الاتحاد والأهلي والشباب التي ستكون ممنوعة من التسجيل.

وأضاف أن قرارات المنع هذه ليست لصالح الكرة السعودية، خصوصاً عندما تتعدد بالشكل الذي نشاهده حالياً، وبغض النظر عن كون هذه العقوبات ترفع بعد السداد.