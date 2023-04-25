عبر مواطن عن فخره بجهود المملكة لإجلاء السعوديين والرعايا الأجانب العالقين في السودان بعد الاشتباكات الأخيرة.

وقال المواطن لوكالة الأنباء السعودية “واس” : أحمل أعظم جواز بالعالم ولله الحمد ، هذا الجواز هو مفخرة بكل المقاييس “.

وتابع : مثل ما تشوفون فرقاطة تحمل كل الجنسيات شيء يدعو للفخر”.

وأضاف : ” أنت سعودي لا تظن في يوم أنك يتيم وهذي حكومتك ، بيض الله وجيهكم ، حكومتنا رفعت رؤوسنا أمام الدول الثانية وأنقذتنا ألف ألف شكر”.