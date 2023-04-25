عبر مواطن عن فخره بجهود المملكة لإجلاء السعوديين والرعايا الأجانب العالقين في السودان بعد الاشتباكات الأخيرة.
وقال المواطن لوكالة الأنباء السعودية “واس” : أحمل أعظم جواز بالعالم ولله الحمد ، هذا الجواز هو مفخرة بكل المقاييس “.
وتابع : مثل ما تشوفون فرقاطة تحمل كل الجنسيات شيء يدعو للفخر”.
وأضاف : ” أنت سعودي لا تظن في يوم أنك يتيم وهذي حكومتك ، بيض الله وجيهكم ، حكومتنا رفعت رؤوسنا أمام الدول الثانية وأنقذتنا ألف ألف شكر”.
#فيديو_واس | مواطن سعودي عائد من #السودان :
لن تكون يتيما وحكومتك هي حكومة المملكة العربية السعودية.#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان #واس_عام pic.twitter.com/RFeBcveUKw
— واس العام (@SPAregions) April 25, 2023
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