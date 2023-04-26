احتفت الخطوط السعودية في مطار الملك خالد بالرياض بطاقم الرحلة التي تعرضت للاستهداف في مطار الخرطوم، بعد نجاح إجلائهم من السودان.

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة “الإخبارية”، تجمع منسوبي الخطوط السعودية للاحتفاء بعودة زملائهم بعد تعرض طائرتهم للاستهداف في مطار الخرطوم، حيث استقبلوهم بكل ترحاب وسعادة، مقدمين لهم الهدايا.

وقال أحد أفراد الطاقم: “نحن مدينون لحكومة المملكة ومدينون لإدارة الخطوط كاملة لمساعدتهم لنا في العودة في وقت قياسي جدًّا”.

وأضاف: “في الحقيقة تهيأنا للمكوث هناك لمدة 6 أيام وكنت أطلب من الطاقم أن يرتاحوا لأن الجميع كانوا يعملون ما في وسعهم لمساعدتنا.. وكانت مفاجأة سارة لنا جدًّا إذ قاموا بإجلائنا في وقت قصير ونحن هنا الآن”.