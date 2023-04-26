حذرت منظمة الصحة العالمية من “خطر بيولوجي كبير” بعد أن احتل أحد الأطراف المتحاربة مختبر الصحة العامة المركزي في العاصمة السودانية، الخرطوم.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان نعمة سعيد عابد، الثلاثاء: “إنه أمر خطير للغاية لأن لدينا عينات شلل الأطفال والحصبة والكوليرا في المختبر”.

وأضاف : “هناك مخاطر بيولوجية كبيرة مرتبطة باحتلال أحد الأطراف المتحاربة للمختبر المركزي للصحة العامة في الخرطوم”.

وأوضح مصدر أن قوات الدعم السريع استولت على المختبر الوطني للصحة العامة في الخرطوم.