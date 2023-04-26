رأى عبدالله العساف أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الإمام، أنه على السودانيين أن يستفيدوا من دروس الدول المجاورة باختصار الوقت والاتجاه إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة.

وقال العساف: “الدول المجاورة كان بها صراع امتد لسنوات ثم الذهاب لطاولة المفاوضات، وعليهم اختصار الوقت والاتجاه فورا لطاولة المفاوضات بوساطة سعودية وأمريكية أيضا لقيادة السودان إلى بر الأمان”.

وتشهد السودان صراعا بين أقوى جنرالين في البلاد وهما الجيش وقوات الدعم السريع، دون أي بوادر لحل قريب.

وتسببت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل أكثر من 420 شخصا وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى.