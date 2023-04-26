قال عضو مجلس إدارة نادي الهلال سلطان آل الشيخ، إن النادي يقوم حالياً برصد كل تذاكر المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا المعروضة بطريقة مخالفة؛ وذلك لإلغائها وإعادة طرحها مجدداً للبيع.

ونبه سلطان آل الشيخ، جماهير الهلال بأن منصة البيع الرسمية للتذاكر هي تطبيق “بلو ستور”، وتم الإعلان مسبقاً عن آلية الأولوية لشراء التذاكر، وأنها محصورة فقط على المشتري الأول ولا يجوز إعادة بيعها.

وأوضح أن أي منصة تدعي توفر تذاكر لمباريات الهلال هي منصة تقوم بممارسة عمل مخالف ولا تمثل النادي، محذراً الجماهير من التعامل مع تلك المنصات أو الترويج لها أو الاستجابة لأي حملة تسويقية تقوم بها.

ولفت إلى أن النادي يرصد حالياً كل التذاكر التي يتم عرضها بطريقة مخالفة؛ لإلغائها وإعادة طرحها للبيع مع احتفاظ النادي بكل حقوقه القانونية تجاه المخالفين، مبيناً أن نادي الهلال لا يتحمل أي مسؤولية تجاه أي طرف تلغى تذكرته نتيجة الحصول عليها بطريقة مخالفة.

ويأمل أن تتفهم الجماهير هذه الخطوة لحفظ حقوق النادي وإتاحة الفرصة للجمهور الذي يرغب حقيقة في حضور المباراة ومساندة الفريق نحو النجاح.