قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقطع مقابلة تلفزيونية مباشرة، الثلاثاء، قبل أن يعود متحدثا عن إصابته بوعكة.

وكان مقررا أن ينهي أردوغان الأمسية بمقابلة مباشرة مشتركة مع قناتين تلفزيونيتين، وبدأ ظهوره بعد تأخير لأكثر من 90 دقيقة، ثم قطعه بعد 10 دقائق خلال طرح سؤال عليه.

وعاد أردوغان بعد 15 دقيقة واعتذر قائلا إنه أصيب بوعكة.

وألقى أردوغان 3 خطابات، الثلاثاء، قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 14 مايو.

“There was intense campaign work today and I had a serious cold due to these campaigns. For a while, I wondered if it would be misunderstood if we canceled the program,” Erdogan says pic.twitter.com/3afanqZ03z

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) April 25, 2023