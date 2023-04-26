تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫11642 مقابل الريال الواحد 0٫24295

الدولار: 3٫75056 مقابل الريال الواحد 0٫26663

درهم إماراتي: 1٫02128 مقابل الريال الواحد 0٫97916

ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75007

دينار أردني: 5٫28701 مقابل الريال الواحد 0٫18915

دينار كويتي:12٫24596 مقابل الريال الواحد 0٫08166

دينار بحريني:9٫94757 مقابل الريال الواحد 0٫10053

الريال القطري: 1٫03009 مقابل الريال الواحد 0٫97079

الدرهم المغربي: 0٫37033 مقابل الريال الواحد 2٫70281

الجنيه المصري: 0٫12136 مقابل الريال الواحد 8٫23965