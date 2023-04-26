أوضح الناقد الرياضي فيصل الجفن أن مشاكل النصر متراكمة منذ سنوات وليس هناك جديد.
وقال الجفن خلال لقائه على برنامج برنامج برا الـ 18 :” من الظلم أن نختص مشاكل النصر في إدارة مسلي المعمر لأن مشاكل النصر متراكمة منذ سنوات .
وأضاف:” أن هناك مشكلة وخلل في التكوين في نادي النصر”، مُشيرًا إلى أن هذه المشاكل لن تُحل إلا بتغيير الأفكار .
#برا_18 | فيصل الجفن:
مشاكل النصر متراكمة منذ سنوات وليس هناك جديد، الشخصيات تتغير والأفكار نفسها.. وأتحدى أن يكون مسلي يقرر موضوع النادي.@faisalaljafan#SSC pic.twitter.com/bcbPJ6Ruez
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 25, 2023
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