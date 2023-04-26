أوضح الناقد الرياضي فيصل الجفن أن مشاكل النصر متراكمة منذ سنوات وليس هناك جديد.

وقال الجفن خلال لقائه على برنامج برنامج برا الـ 18 :” من الظلم أن نختص مشاكل النصر في إدارة مسلي المعمر لأن مشاكل النصر متراكمة منذ سنوات .

وأضاف:” أن هناك مشكلة وخلل في التكوين في نادي النصر”، مُشيرًا إلى أن هذه المشاكل لن تُحل إلا بتغيير الأفكار .