أكد القضاء الأمريكي على عدم شرعية براءات الاختراع المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، حيث أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، حكماً قضائياً بعدم شرعية إصدار براءات اختراع لاختراعات أنشأها نظام الذكاء الاصطناعي.

ورفضت المحكمة الاستماع إلى طعن مقدّم من التقني الأمريكي ستيفن ثالر، على حكم سابق برفض الاعتراف بالاختراعات التي تقدمها شركته الخاصة في ولاية ميسوري.

فيما أقرّت المحكمة حكماً قضائياً صادراً عن محكمة أدنى يقضي بإصدار براءات اختراع لمخترعين بشريين فقط، مؤكدة أن نظام الذكاء الاصطناعي لا يمكن اعتباره مبتكراً قانونياً.