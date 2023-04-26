ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدة نصائح للوقاية من الإصابة بمرض الملاريا، تزامناً مع اليوم العالمي للملاريا، والذي وافق يوم أمس (الثلاثاء) الـ 25 من شهر إبريل الجاري.

وأوصت الهيئة للوقاية من الملاريا بمكافحة البعوض ويرقاته، واستخدام الناموسيات عند النوم في الهواء الطلق، ووضع شبك ضيق الفتحات عند الأبواب لمنع دخول الحشرات، مع تجنّب السفر للأماكن التي تتفشى فيها الملاريا.

وأكدت على ضرورة ردم البرك والتخلص من أماكن تواجد وتوالد البعوض، واتخاذ وسائل الحماية من اللدغ كارتداء ملابس تغطي الأذرع والساقين واستخدام الكريمات الطاردة للبعوض، مع الحرص على أخذ أدوية الوقاية عند الحاجة للسفر للمناطق الموبوءة وأخذ الجرعة المقررة قبل أسبوع أو أسبوعين من السفر.

وشددت على أن “الملاريا” مرض فتاك، ينتقل إلى البشر عبر لدغات أنثى بعوض الأنوفيلس الحاملة للعدوى، حيث يتسلل إلى كريات الـدم الحمراء في جسم الإنسان ويدمرها.