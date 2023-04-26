أعرب القنصل الإندونيسي لدى السودان عن شكره وتقديره للمملكة وقيادتها على الجهود المبذولة في إجلاء المواطنيين الإندونيسيين من السودان.
وقال القنصل الإندونيسي :” رحلتنا تسير على ما ترام وليس هناك أي مشاكل، لذلك أريد أن أرفع شكري وتقديري لقيادة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق”.
وأضاف ” تم إجلاء ٥٧٥ مواطن إندونيسي من السودان بفضل جهود المملكة العربية، حيث كانت جميع الخدمات ممتازة وميسرة جدا”.
فيديو | القنصل الإندونيسي لدى السودان: أقدم كل عبارات الشكر والتقدير للمملكة وقيادتها على هذه الجهود المباركة في إجلاء مواطنينا من السودان #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/hD6caRlZMI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023
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