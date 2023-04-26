أعرب القنصل الإندونيسي لدى السودان عن شكره وتقديره للمملكة وقيادتها على الجهود المبذولة في إجلاء المواطنيين الإندونيسيين من السودان.

وقال القنصل الإندونيسي :” رحلتنا تسير على ما ترام وليس هناك أي مشاكل، لذلك أريد أن أرفع شكري وتقديري لقيادة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق”.

وأضاف ” تم إجلاء ٥٧٥ مواطن إندونيسي من السودان بفضل جهود المملكة العربية، حيث كانت جميع الخدمات ممتازة وميسرة جدا”.