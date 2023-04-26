في أسمى صور الإنسانية، وثّق مقطع فيديو لأحد منسوبي وزارة الدفاع وهو يحمل أحد كبار السن من سفينة الإجلاء القادمة من السودان .

وأظهر المقطع أحد منسوبي الوزارة وهو يحمل مسنًا ويعبر به من السفينة، وعلى ما يبدو أنه كان فاقد الوعي .

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت الاثنين الماضي أن المملكة أجلت 356 شخصًا من 26 جنسية من السودان منذ بداية عمليات الإجلاء، في الوقت الذي صرحت فيه الدول بصعوبة إجلاء مواطنيها من السودان بينما المملكة سخرت إمكاناتها لإجلاء مواطنيها ومواطني الدول الشقيقة والصديقة.