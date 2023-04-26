كشفت الهيئة السعودية للمهندسين، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للعمل، بمقر الهيئة بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- أخصائي إعلامي.

درجة البكالوريوس في العلاقات العامة والإعلام أو التخصصات ذات الصلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

– خبرة لا تقل عن اربع سنوات في ذات المجال.

2- محاسب محترف.

درجة البكالوريوس في المحاسبة .

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– خبرة لا تقل عن اربع سنوات في ذات المجال.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع.