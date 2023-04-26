كشفت الهيئة السعودية للمهندسين، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للعمل، بمقر الهيئة بمدينة الرياض.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- أخصائي إعلامي.
درجة البكالوريوس في العلاقات العامة والإعلام أو التخصصات ذات الصلة.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
– خبرة لا تقل عن اربع سنوات في ذات المجال.
2- محاسب محترف.
درجة البكالوريوس في المحاسبة .
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– خبرة لا تقل عن اربع سنوات في ذات المجال.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع.
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