أفادت وكالة إدارة إزالة عواقب الكوارث الطبيعية في تركيا (AFAD)، بأنه تم تسجيل وقوع زلزال بقوة 4.1 درجة في ولاية أضنة التركية.

وقالت الإدارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر :” أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 07:48 بتوقيت موسكو. ووقع مركز الهزات على عمق 7 كيلومترات.”

وأكدت أنه لم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة الزلزال.

يُذكر أنه في 6 فبراير، وقع زلازل بقوة 7.7 و 7.6 درجة بفاصل تسع ساعات في ولاية كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا، وشعر بهذه الهزات الأرضية، السكان في 11 ولاية في تركيا وكذلك في الدول المجاورة وخاصة سوريا حيث تسببت الهزات بدمار وسقوط قتلى.