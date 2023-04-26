أعلنت دولة الإمارات، عدم نجاح مهمة المستكشف الإماراتي “راشد” في الهبوط على سطح القمر”، بسبب فشل الشركة المسؤولة عن مركبة الهبوط في التواصل معها.

وقال “مركز محمد بن راشد” للفضاء، في بيان له “بعد إعلان شركة (آي سبيس) عن عدم نجاح هبوط المركبة (هاكتو آر)، يشيد مركز محمد بن راشد للفضاء بالجهود الكبيرة التي بذلتها الشركة التي لم تدخر أي مجهود لتحقيق هبوط ناجح على سطح القمر”.

وأضاف البيان : “حقق مركز محمد بن راشد للفضاء بنجاح هدف تصميم وتطوير المستكشف، وإطلاقه إلى مدار القمر، وهو بحد ذاته إنجاز مهم للغاية، على الرغم من عدم تحقيق المستكشف راشد والحمولات الأخرى على متن المركبة مهماتها على النهج المخطط له