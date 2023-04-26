أوضحت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب أسباب اختفائها طوال الفترة الماضية بعد المشكلات التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة مع زوجها حسام حبيب.

وأكدت عبدالوهاب في مقابلة إعلامية مع “ET بالعربي”، أنها فضلت الابتعاد عن الأضواء طوال الفترة الماضية للحصول على “فترة نقاهة”، بعد الضغوط النفسية التي عانت منها.

وقالت: “أنا رجعت لحياتي كأني سمكة رجعت للبحر، ومريت بظروف نفسية أكبر مني كانت سبب غيابي، والاختفاء كان جزءًا من نقاهة بقالي سنين محتاجاها وما زلت تعبانة نفسيًا وبتعافى”.

وأفادت بأنها سعيدة بعودتها إلى جمهورها، معبرة عن اشتياقها لهم، لافتة أن هناك مفاجأة في الأيام القادمة بتحضير حفل في دولة كبيرة.

وحول ما أثير بشأن عدم قدرتها على استخدام حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرت أن هناك أسبابا إدارية تمنعها من التصرف فيها، مؤكدة أن حساباتها ستعود إليها قريبا.