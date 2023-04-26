خطف الروسي أمير إبراغيموف والذي يلعب في صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للناشئين بكرة القدم، قلوب متابعيه بتلاوته الصحيحة للقرآن الكريم وصوته العذب، رغم أن اللغة العربية ليست لغته الأم.

وأبهر ابراغيموف الجميع بصوته المميز وقراءته الصحيحة لآيات من سورة الفرقان، وذلك عندما شارك أخوه إبراهيم محترف الفنون القتالية المختلطة، المقطع عبر حسابه على “إنستغرام”، معلقا: “ما شاء الله تبارك الله”.

وحصد الفيديو الذي صور داخل “أولد ترافورد” معقل النادي الإنجليزي، تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.