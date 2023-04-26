أعرب القنصل اليمني لدى المملكة عن شكره للسعودية وقيادتها على تسهيل إجراءات إجلاء اليمنيين من السودان ونقلهم إلى جدة.
وقال القنصل اليمني :” التنسيق تم بدرجة رئيسية بين سفارتنا في السودان مع الاخوان في المملكة وكالعادة قاموا بتقديم الكثير من الخدمات وتسهيل نقل المواطنين من السودان بشكل سلس”.
وأضاف ” نقدم خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وكذلك وزارة الخارجية لما تقدمه من خدمات وتسهيل إجراءات وكذلك استقبال المواطنين بشكل سلس ومنظم “.
فيديو | القنصل اليمني لدى المملكة: نشكر المملكة وقيادتها على تسهيل إجراءات إجلاء اليمنيين من السودان ونقلهم إلى جدة#الإخبارية#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان pic.twitter.com/4aH5ggyIyT
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023
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