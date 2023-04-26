كشفت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدة مدن بالمملكة .

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :

مدير الفريق – DQA (التصنيع).

منسق مكتب المساعدة (الشركة).

رجال الإطفاء (تصنيع).

مدير المنتج (DJB).

مدير التطوير التنظيمي.

مدير هندسة أول (تصنيع).

أخصائي تدريب أول (الشركات).

مشرف التعلم والتطوير، وغيرها.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ الآن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف ولمعرفة تفاصيل أكثر من خلال الموقع .