عبر مواطن يمني عن سعادته وفخره بالمملكة وقيادتها، بعد نجاح عملية إجلائه من السودان إلى جدة.

و ألقى المواطن اليمني قصيدة في حب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان فور وصوله أرض الوطن ضمن عمليات الإجلاء السعودية من السودان.

َووصل صباح اليوم إلى مدينة جدة 13 مواطناً سعودياً، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم اجلاؤهم من السودان نحو 1674 شخصاً.