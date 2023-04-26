وثّق مقطع فيديو لغضب الزعاق من تصرف شخص يحدث صوتًا مزعجًا بسيارته أثناء التصوير .

وأظهر المقطع الزعاق وهو يقطع التصوير وينتظر الشخص أن يتراجع عما يفعله.

وبيّن المقطع غضب الزعاق الشديد من تصرف الشخص حيث أنه لم يراعي التصوير وظل مستمر في فعله .