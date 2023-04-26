قام فريق طبي من وزارة الصحة بجدة بقاعدة الملك عبدالله الجوية، باستقبال مريضًا من الجنسية الهندية كان قد قدِم للمملكة عبر أحد رحلات إجلاء المواطنين ورعايا الدول الصديقة والشقيقة العالقين في دولة السودان والتي نفّذتها مملكتنا الغالية منذ بداية الأسبوع الجاري، في ظل العمليات العسكرية التي تشهدها البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وكان في استقباله سفير دولة الهند والفريق الطبي؛ نظرًا لحالته الصحية التي تستدعي النقل الإسعافي العاجل، وتوفير كل الإمكانيات الطبية الممكنة.

وعلى الفور تم نقل الحالة عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة للاطمئنان على صحته وتقديم الرعاية الصحية العاجلة.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت الاثنين الماضي أن المملكة أجلت 356 شخصًا من 26 جنسية من السودان منذ بداية عمليات الإجلاء، في الوقت الذي صرحت فيه الدول بصعوبة إجلاء مواطنيها من السودان بينما المملكة سخرت إمكاناتها لإجلاء مواطنيها ومواطني الدول الشقيقة والصديقة.