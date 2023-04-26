يصاب الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة بالعديد من أنواع الأمراض في هذا الوقت، بسبب تقلبات الطقس و المناخ وفي الواقع هذه المشاكل هي في الأساس أعراض العدوى.

ويمكن تقليل مشاكل العدوى الفيروسية، مع العلاجات المنزلية وباستخدام بعض الأعشاب الصحية يمكنك تقوية المناعة وكذلك تجنب الالتهابات الفيروسية

اشواجاندا

هو مادة طبيعية تساعد الجسم على التكيف مع الإجهاد وتعزز الرفاهية العامة، كما له خصائص مضادة للفيروسات تحميك من الأمراض التي تسببها الالتهابات الفيروسية، واستخدمه على شكل مسحوق واخلطه مع الحليب مع القليل من السكر، ويمكنك تناول هذا الحليب في الليل للحصول على فوائد أفضل.

الزنجبيل الجاف

الزنجبيل الجاف له خصائص مضادة للبكتيريا ، والتي تعمل بشكل جيد لحمايتك من الالتهابات التي تسببها البكتيريا، ومن المعروف أنه يحتوي على فيتامين أ ، والصوديوم ، والحديد ، والمغنيسيوم ، والألياف ، والكالسيوم ، والزنك ، مما يجعلك قويًا من الداخل ويقوي جهاز المناعة لديك.

كُركُم

يحتوي الكركم على مركب يسمى الكركمين ، والذي ثبت أن له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. بالإضافة إلى ذلك ، فقد ثبت أن الكركمين له خصائص مضادة للميكروبات ، مما يعني أنه قد يكون قادرًا على المساعدة في محاربة أنواع معينة من البكتيريا والفيروسات التي يمكن أن تضعف جهاز المناعة