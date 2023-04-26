أكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، أن المسافرين لن يحتاجوا اختبار (بي سي آر) سلبية بداية من السبت المقبل.

وقالت ماو نينغ للصحافيين يوم الثلاثاء، بأنه بإمكان المسافرين بدلاً من ذلك إظهار نتيجة اختبار سلبية، أجرى في غضون ثمان وأربعين ساعة قبل الصعود على متن الطائرة.

يُذكر أن الصين فرضت مجموعة ضوابط على مدى السنوات الثلاث الماضية لمحاولة القضاء على الفيروس، من بينها عمليات إغلاق واسعة، واختبارات جماعية منتظمة، ولكن بعد أن أضرت هذه الإجراءات بالاقتصاد وأثارت احتجاجات، تراجعت الحكومة فجأة عن تدابيرها الصارمة.